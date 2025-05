Le coup d’envoi de la sixième édition de la Coupe d’Afrique des Nations CAF sera donné cet après-midi. Septuple champion d’Afrique, le Sénégal est sans doute le favori pour le titre. Les Lions n’ont d’ailleurs pas un autre objectif. Et pour cela, ils ont trois bonnes raisons pour se motiver davantage.

Un statut à faire respecter

Quand on remporte sept fois le trophée (2008, 2011, 2013, 2016, 2018, 2021, 2022) en dix participations, qu’on ne perd que deux fois la finale (2015, et 2017) et ne décroche qu’une seule fois la médaille de bronze (2009), la CAN de Beach Soccer n’a plus aucun secret pour les Lions du sable.



La rivalité devient de plus en plus rude au fur des années mais la sélection du Sénégal reste toujours au sommet, et vise en 2024, le cinquième titre d’affilée. Détenteur des deux derniers trophées, la bande à Al Seyni Ndiaye voudra certainement être le premier pays à soulever la nouvelle création de la Confédération Africaine de Football. « La nouvelle identité arbore des couleurs vibrantes qui s’inspirent du sable des plages africaines et de ses vagues bleues qui tiennent un ballon orné de la carte de l’Afrique. Cette image symbolise l’engagement de la CAF à célébrer le football africain » explique le site de l’instance africaine.

Acter le retour gagnant de Ngalla Sylla !

On parle de lui comme le meilleur technicien en Beach Soccer dans le continent africain, pourtant le Maroc s’est séparé de lui d’une manière inélégante, qui finalement a préféré miser sur un technicien Brésilien. Il revient au bercail dans un contexte particulier.

Éliminé au premier tour en coupe du monde, la sélection est restée sans entraîneur suite à ce revers inattendu. Ancien joueur dans la tanière, reconverti en entraîneur, Ngalla Sylla était là à chaque consécration du Sénégal. Il revient pour tenir encore une fois les rênes et conduire le Sénégal à la CAN. Garder le titre de Champion d’Afrique serait un retour gagnant pour lui et prendre ainsi « une petite revanche » sur le Maroc.

La qualif’ pour la Coupe du Monde en Afrique

C’est le véritable enjeu de cette compétition. Les équipes finalistes représenteront l’Afrique à la Coupe du Monde. Et encore une fois dans cette course, le Sénégal arrive en premier avec 7 participations au Mondial et une place historique en demi-finale. Aucune équipe africaine n’a réussit à faire mieux ! Pour cette édition, toutes les équipes voudront se qualifier en finale pour disputer la première coupe du monde de Beach Soccer en Afrique. L’événement aura lieu aux Seychelles en 2025.

Le match d’ouverture de la CAN Beach Soccer 2024 se jouera entre l’Egypte (pays hôte) et le Ghana à 13h30 GMT. Une heure plus tôt, le Maroc affrontera la Tanzanie pour le premier match de la compétition. Ces quatre équipes logent dans le groupe A. Pour rappel, huit équipes sont en lice. Les deux premières au classement de la phase des groupes sont qualifiées pour le second tour.

