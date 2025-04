Depuis son arrivée à Umm Salal, club de première division qatari, Landing Badji, gardien international sénégalais, s’impose progressivement comme un atout majeur de l’équipe. Transféré l’été dernier en provenance de l’Aris Limassol (Chypre), il se distingue par ses performances régulières et décisives, qui font de lui l’un des joueurs les plus en vue du championnat.

Lors de son premier match cette saison, le portier sénégalais a démontré tout son talent en stoppant un penalty, l’une de ses spécialités, avant de se blesser, ce qui l’a éloigné des terrains pendant deux matchs. Cependant, à son retour, il a immédiatement marqué les esprits avec des arrêts spectaculaires. Ses interventions décisives sont devenues essentielles pour Umm Salal, qui occupe actuellement la 4e place du classement, à seulement cinq points du leader après 6 journées.

Formé à l’AS Pikine, le gardien sénégalais avait déjà brillé au niveau international en remportant la CAN U20 avec les Lionceaux, où il avait été élu meilleur jeune gardien du tournoi. Ses prouesses ne se sont pas arrêtées là. Après une saison réussie avec Umm Salal, il a été élu meilleur jeune gardien de la saison au Qatar et nominé parmi les meilleurs gardiens de la saison suivante, faisant de lui un gardien prometteur. Aujourd’hui, ses performances remarquables au Qatar attirent l’attention des observateurs, et il pourrait bientôt devenir une option sérieuse pour l’équipe nationale du Sénégal.

wiwsport.com