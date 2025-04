Très peu utilisé depuis le début de saison, Nampalys Mendy a évoqué les raisons de sa situation actuelle au RC Lens.

Souvent aligné dans les choix de Franck Haise la saison dernière, Nampalys Mendy a perdu sa place de titulaire au RC Lens dans cet entame de saison 2024-2025. Le milieu de terrain international sénégalais, 32 ans, n’a fait que quatre apparitions (92 minutes au total) début le début de l’exercice. Pourtant titulaire durant la pré-saison, le nouvel entraîneur lensois Will Still préfère désormais jouer avec des milieux comme Andy Diouf, Adrien Thomasson, voire même Facundo Medina, défenseur central de métier.

Une situation étrange que l’ancien joueur de Leicester City a tenté d’expliquer dans une interview avec Afrik-Foot. « Cela se passe très bien avec lui (Will Still). D’ailleurs, je jouais beaucoup durant la préparation. Et puis, tout d’un coup, il fallait partir deux jours avant la fin du mercato. J’ai refusé et je ne joue plus. Il fallait réduire la masse salariale. En fin de contrat en juin 2025, je ne représentais pas de valeur marchande. Mais je n’ai pas voulu partir comme ça en dernière minute alors que je suis très bien à Lens », a-t-il confié.

wiwsport.com