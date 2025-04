Le Real Valladolid se déplaçait sur le terrain du Deportivo Alavés, ce vendredi, en ouverture de la 10e journée de LaLiga. Grâce à un grand Mamadou Sylla, le promu l’a emporté 3-2.

Privé de victoire depuis la première journée et un succès 1-0 face à l’Espanyol de Barcelone, pour six défaites et deux nuls, le Real Valladolid a repris du poil de la bête en Championnat. En déplacement vendredi soir sur la pelouse du Deportivo Alavés en ouverture de la 10e journée de LaLiga, les hommes de Paulo Pezzolano l’ont en effet emporté 3-2 à Vitoria.

Une victoire qui porte, notamment, le nom de Mamadou Sylla. Muet depuis le début de saison, l’attaquant sénégalais a ouvert son compteur but en égalisant à 1-1 pour Valladolid sur penalty (17e). Il a ensuite délivré une passe décisive à Anuar sur le troisième but de siens, marqué à la 76e. Au classement, Valladolid remonte à la première place relégable (18e).

