Suite à la signature de Moustapha Mboup il y a quelques jours, c’est au tour du joueur de l’USPA Mouhamed Khalifa Diallo de signer avec la formation espagnole Bosco Mérida en vue de la saison 2024-2025, qui joue au sein de Nacional FEB.

Un des principaux joueurs de l’Union Sportive des Parcelles Assainies lors des deux dernières saisons en National 1 Masculin va partir à Mérida en rejoignant son compatriote Moustapha Mboup, ancien sociétaire de l’USO, pour un duo sénégalais exclusif en Extremadura.

L’arrivée de Khalifa Diallo va certainement apporter une nouvelle dimension à la formation espagnole et une nouvelle énergie. Enrichissant encore davantage l’équipe en profondeur et en chimie. Une nouvelle saison prometteuse se présente. Rappelons que Diallo a débuté sa carrière en jouant dans les rues du Sénégal et vient de parapher son premier contrat européen avec le CP Bosco Merida pour la nouvelle saison.

Wiwsport.com