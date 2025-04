Après une première défaite face aux Françaises de Lyon (3-0), Galatasaray s’est à nouveau incliné jeudi soir en Ligue des Champions face à l’AS Roma. Au Stade Olympique Atatürk, les partenaires d’Hapsatou Malado ont été logiquement surclassées 6-1.

Nouvelle soirée de Ligue des Champions éprouvante pour Galatasaray. Un peu plus d’une semaine après avoir concédé une première défaite au Groupama Stadium face à l’Olympique Lyonnais (3-0), les joueuses de Metin Ülgen n’ont rien pu faire pour s’éviter une nouvelle correction pour leur deuxième rendez-vous de la saison dans la compétition. Cette fois, les championnes de Turquie ont largement été surclassés par l’AS Roma (1-6).

Les partenaires d’Hapsatou Malado Diallo, l’attaquante sénégalaise titulaire pour cette rencontre, ont concédé deux buts en première période, marqués par Hawa Cissoko (7e) et Valentina Giacinti (24e). Les championnes d’Italie ont un peu plus appuyé sur l’accélérateur après la pause. Et Haawi (54e), Giugliano (59e), Marta Pandini (84e) et Corelli (87e) ont ajouté d’autres buts. Andrea Stašková a sauvé l’honneur pour les Turques (76e).

Galatasaray est désormais condamné à gagner les deux matches face à Wolfsburg, en novembre prochain, pour se relancer dans ce groupe où il pointe donc à la dernière place.

Maç sonucu pic.twitter.com/aFMY4pENFJ — Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı (@kadinfutbolGS) October 17, 2024

