L’ancien roi des arènes Bombardier a donné son analyse du combat royal entre Modou Lô (Rock Énergie) et Siteu de l’écurie Lansar prévu le 24 novembre.

Doyen de l’arène, Bombardier a suffisamment d’expérience et de vécu pour analyser un combat royal d’autant plus qu’il a lui même remporté la couronne de roi des arènes à deux reprises. À un peu plus d’un mois du combat entre Siteu et Modou Lô, celui qui a battu l’actuel roi des arènes voit un duel plutôt équilibré même s’il loue les qualités de Kharagne Lô.

« Siteu a une occasion en or qui peut ne pas se reproduire. Il doit donc mettre toutes les chances de son côté pour saisir cette opportunité. Modou Lô est naturellement le favori car c’est le roi des arènes mais cela ne veut pas dire qu’il s’imposera forcément même si Siteu a tiré un gros morceau car Modou Lô est très difficile à affronter. Je redoute même un KO dans ce combat. Oui car l’un est gaucher et l’autre droitier donc ils seront très proches. Modou Lô doit éviter le crochet gauche de Siteu et ce dernier doit éviter le crochet droit de Modou Lô (…) Je pense que c’est du 50/50» a déclaré le B52.

