L’AC Milan a manifesté un intérêt prononcé pour Ismaïla Sarr, l’ailier droit sénégalais de 26 ans, en vue du mercato hivernal de janvier 2025. Cependant, Crystal Palace a rapidement refroidi les ardeurs du club milanais en indiquant qu’il n’est pas à vendre.

Selon Dougie Freedman, directeur sportif des Eagles, l’international sénégalais reste une pièce maîtresse dans les plans du club pour l’avenir, malgré un début de saison en demi-teinte. Recruté en août 2023 pour environ 16 millions d’euros, Sarr a signé un contrat de longue durée avec Crystal Palace jusqu’en juin 2029. Bien que ses performances soient encore en-deçà des attentes avec seulement un but en neuf apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le club londonien reste confiant quant à son potentiel et à sa contribution sur le long terme. L’international sénégalais, qui a retrouvé la Premier League après un passage à l’Olympique de Marseille, continue de s’adapter à son nouveau club, et son intégration complète n’est qu’une question de temps.

L’intérêt de l’AC Milan pour l’ailier de 26 ans s’explique par le besoin des Rossoneri de renforcer leurs ailes. Avec un prix estimé à 15 millions d’euros, Milan voyait en lui une opportunité intéressante, à l’instar d’autres cibles comme Noa Lang (PSV Eindhoven) ou Andreas Skov Olsen (Club Bruges). Toutefois, cette fenêtre de transfert semble se refermer pour le moment, Crystal Palace n’envisageant pas de se séparer de son joueur clé en janvier. Pour l’heure, le message est clair : Ismaïla Sarr reste un Eagle, et Milan devra attendre pour espérer l’enrôler.

wiwsport.com