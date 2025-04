Candidat pour la succession de Bira Sène à la tête du CNG, Malick Ngom a remercié ses nombreux souteneurs avant de décliner sa vision pour ledit comité de gestion.

Pour la première fois, Malick Ngom s’est imposé comme un candidat au poste de président du CNG. Alors que son nom est scandé depuis quelques jours par les lutteurs et quelques uns des managers, l’arbitre a enfin avancé à visage découvert pour décliner son projet pour la lutte sénégalaise.

« Je suis ému par la confiance qui m’est accordée. C’est un sacerdoce ! Je crois qu’on peut changer la gestion du CNG. Il doit y avoir une relation plus cordiale entre le CNG et les lutteurs car nous sommes tous des frères. Tous les lutteurs me soutiennent et pourtant je n’ai rien demandé. Balla Gaye est là tout comme Gris Bordeaux. Ama Baldé m’a appelé hier soir pour me réitérer son soutien et Modou Lô m’a envoyé un message de soutien tout à l’heure. Je remercie aussi Baye Ndiaye, et tous les autres promoteurs (…) Il (Bira Sène) ne devait même pas être candidat à sa propre succession car ceux qui l’ont porté à la tête du CNG ne veulent plus de lui. Il devait donc démissionner. Le verdict est clair, les gens veulent le changement et je crois que s’il s’agissait d’une élection, on aurait remporté la victoire haut la main ».

