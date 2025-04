La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) inaugure un nouveau modèle de diffusion pour la saison de Ligue Pro.

La saison de Ligue Pro commence ce week-end, et la LSFP a décidé de frapper fort avec l’introduction d’un système de diffusion Pay per View (PPV) pour les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. À partir de maintenant, les supporters devront débourser 800 FCFA (environ 3,99 euros à l’étranger) pour suivre chaque rencontre en direct sur LSFP TV, avec BuzzProd de Sen Affiche en charge de la production.

Cette nouvelle approche offre aux clubs la possibilité de filmer leurs matchs, mais sans diffusion en direct, ce qui pourrait limiter l’accès des supporters à leurs équipes favorites. Bien que la LSFP vise à moderniser le paysage du football sénégalais et à générer des revenus pour les clubs, des préoccupations émergent quant à l’accessibilité du sport.

Jusqu’à présent, de nombreux clubs diffusaient leurs matchs gratuitement sur leurs chaînes YouTube, rendant le football plus accessible à un large public. Avec ce système PPV, certains fans, en particulier ceux aux revenus modestes, risquent de se retrouver exclus des rencontres de leurs équipes.

