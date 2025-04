La 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025 a vu Serhou Guirassy, attaquant guinéen, prendre le contrôle du classement des buteurs avec une performance impressionnante. Sadio Mané, l’incontournable sénégalais, reste en embuscade avec trois réalisations et demeure un prétendant sérieux à ce titre honorifique.

La course pour le titre de meilleur buteur des éliminatoires de la CAN 2025 prend une tournure captivante après la 4ᵉ journée. Serhou Guirassy, attaquant prolifique du Syli National, a propulsé la Guinée vers deux victoires contre l’Éthiopie grâce à ses cinq buts inscrits sur l’ensemble des deux matchs. Lors de la première rencontre, il a signé un triplé en seulement 26 minutes, et il a de nouveau frappé fort au retour en ajoutant un doublé. Son impact a été tel qu’il est désormais solidement installé en tête du classement des buteurs.

Derrière lui, Sadio Mané n’a pas dit son dernier mot. Avec trois buts au compteur, l’attaquant sénégalais reste l’un des candidats les plus redoutables. Déjà meilleur buteur de l’histoire des Lions de la Teranga, l’attaquant de Al Nassr a souvent démontré qu’il savait élever son niveau dans les moments décisifs. C’est d’ailleurs lui qui a offert au Sénégal une victoire déterminante contre le Malawi, ouvrant la voie à la qualification pour la suite de la compétition grâce à son coup franc. Sa capacité à peser dans les grandes rencontres fait de lui un atout essentiel dans la course au titre de meilleur buteur.

À ses côtés, d’autres prétendants se tiennent prêts à saisir leur chance. Amine Gouiri, qui a brillé avec l’Algérie, Jean-Philippe Krasso de la Côte d’Ivoire et Mahmoud Hassan Trezeguet de l’Égypte ont chacun inscrit trois buts et maintiennent la pression dans ce classement.

Classement des meilleurs buteurs après la 4ᵉ journée :

Serhou Guirassy – Guinée (5 buts)

Amine Gouiri – Algérie (3 buts)

Jean-Philippe Krasso – Côte d’Ivoire (3 buts)

Mahmoud Hassan Trezeguet – Egypte (3 buts)

Sadio Mané – Sénégal (3 buts)

Yves Bissouma – Mali (2 buts)

Hakim Ziyech – Maroc (2 buts)

Brahim Diaz – Maroc (2 buts)

Ademola Lookman – Nigéria (2 buts)

Pierre-Emerick Aubameyang – Gabon (2 buts)

Rayan Mendez – Cap-Vert (2 buts)

Youssouf M’changama – Comores (2 buts)

Louis Mafouta – République Centrafricaine (2 buts)

Vincent Aboubakar – Cameroun (2 buts)

Oswin Appollis – Afrique du Sud (2 buts)

Thalente Mbatha – Afrique du Sud (2 buts)

Said Benrahma – Algérie (2 buts)

Oumar Diakité – Côte d’Ivoire (2 buts)

Ibrahim Adel – Egypte (2 buts)

Shavy Babicka – Gabon (2 buts)

Musa Barrow – Gambie (2 buts)

wiwsport.com