Au cours d’un match de haut niveau opposant deux équipes de qualité, rien n’a été facile de tout instant. Sur le parquet de Savaria Arena, les Hongrois et les Italiens ont fait preuve d’une bonne partie, mais à la mi-temps, le score était favorable aux locaux (34-32).

Lors de la reprise, Reggiana a tenté de changer la situation du match, mais l’équipe adverse n’a pas abandonné et a maintenu son avantage avec force. Comme lors de la première période, Falco s’impose dans la seconde manche pour confirmer sa victoire. Malgré la défaite de son équipe, Faye a fait preuve d’une grande performance en inscrivant 14 points.

We told you in our #BasketballCL Fantasy Tips you should 𝐠𝐨 𝐛𝐢𝐠 𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐠𝐠𝐢𝐚𝐧𝐚'𝐬 𝐛𝐢𝐠 – Mouhamed Faye off to strong start in Hungary!@PallacReggiana

| @scorestarsio pic.twitter.com/QoZehFSWtD

— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 16, 2024