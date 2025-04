Le tournoi de football de l’AS Djiragone se déroulera à Djiragone du 16 au 27 octobre 2024. La compétition appelée SuperCoupe du Fogny-Djiragone rassemblera les finalistes des zones de Bona, Diacounda et Oulampane ainsi que deux autres ASC invitées.

Dans une interview accordée à Wiwsport, Djibril Diatta, président de l’AS Djiragone, qui évolue en Ligue Régionale de Sédhiou, précise les objectifs de ce tournoi : « L’AS Djiragone a participé aux deux dernières saisons au championnat régional de Sédhiou. Nous sommes en train de préparer cette année notre troisième saison, et nous avons décidé de faire un tournoi de football appelé la Supercoupe du Fogny-Djiragone. Cette année marquera la première édition. Les buts de cette compétition sont de recruter de jeunes talents. Cette saison, notre objectif est de jouer dans deux catégories, juniors et séniors. »

Avant de continuer : « Nous souhaitons également établir une cohésion et une entente parfaites entre les villages du Fogny-Djiragone lors de ce tournoi, leur faire comprendre que l’AS Djiragone est la propriété de Fogny-Djiragone, pas seulement de Djiragone. Travailler en collaboration avec la population et les ASC afin de leur faire comprendre que le football doit rassembler, plutôt que de séparer. Sensibiliser sur la non-violence dans les stades et les terrains. Le sport est un facteur de développement : la zone de Fogny-Djragone connaît une forte baisse en matière de sport. »

Il est essentiel de promouvoir la zone Fogny-Djiragone grâce au sport, affirmant : « L’autre objectif est également de favoriser une meilleure communication avec les gens afin de promouvoir Fogny-Djiragone à travers le sport. Donc, afin d’élargir notre zone grâce au sport, nous sollicitons l’implication de toute la population de Fogny-Djiragone dans le club, mais aussi dans le tournoi, afin que la première édition soit un succès. »

