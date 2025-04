Urunani BC a l’ambition de décrocher sa première qualification pour la phase finale de la 5e édition de la Basketball Africa League (BAL). L’équipe s’est renforcée et ce sont des retrouvailles entre le technicien sénégalais et des joueurs qui ont évolué dans le championnat local.

Le club burundais a annoncé ses nouvelles recrues pour cette étape de qualification. En plus de l’arrivée d’un coach sénégalais Mamadou Gueye Pabi, l’équipe s’est aussi renforcé avec des joueurs comme Jean Jacques Boissy et Mohamed Doumbia. Ces deux joueurs ont prolongé leurs contrats avec Urunani BC. Le premier cité compte deux saisons de BAL et a été décisif dans les qualifications de l’équipe. Déterminant aussi dans le groupe, Mohamed Doumbia, roi du championnat local, continue aussi l’aventure.

En plus de ces joueurs sénégalais cité, un ancien Gabelou a rejoint l’effectif. Chris Crawford qui fait partie des meilleurs scoreurs de la ligue africaine disputera le Road To BAL avec Urunani BC. Il attend toujours de soulever le trophée de champion de la BAL avec des expériences avec SLAC, US Monastir et AS Douanes. Mamadou Gueye Pabi et ses hommes se sont envolés ce lundi pour rallier la Tanzanie. Ils joueront leur premier match ce 16 octobre face au club hôte, le JKT.

Urunani participe pour la deuxième fois à la Road to BAL, après avoir terminé à la troisième place de l’Elite 16 de la Division Est en Afrique du Sud en 2022. La Division Est se déroulera du 15 au 20 octobre. Les équipes attendues à Dar es Salaam sont Nairobi City Thunder (Kenya), GNBC (Madagascar), Unshindzi (Comores), Hawassa City (Éthiopie), Beau Vallon Heat (Seychelles) et Urunani (Burundi).

Road to BAL: Next stop, Dar Es Salaam! Let the journey begin! pic.twitter.com/vjMtVr7Q54 — Urunani Basketball Club (@URUNANI_BBC) October 14, 2024

wiwsport.com