L’ASC Rakadiou sera au rendez-vous de la finale de la zone 8 A de l’ODCAV de Cambéréne après avoir battu le tenant du titre, l’ASC Jappo. Les protégés de Neyman Sarr affronteront en finale l’ASC Kawsara le 3 novembre prochain.

Neyman Sarr, le technicien de l’ASC Rakadiou, a évoqué le parcours remarquable de son équipe dans une interview accordée à Wiwsport : « Les problèmes au sein de la zone 8 A de Cambéréne ont empêché la zone de jouer les navétanes pendant sept ans. La zone a été réaménagée cette année afin de reprendre nos activités. Cependant, Rakadiou se trouvait dans la zone 8 B des parcelles, mais Cambéréne a décidé de reprendre les navétanes cette année, ce qui nous a permis d’être sept équipes avec une demi-finale directe. Lors de notre premier match, nous avons remporté la victoire face à Kawsara par 2 buts à 0, c’est l’équipe que nous rencontrerons en finale. Lors de la deuxième rencontre, nous avons dominé Leer Bi sur la plus petite des marges. »

Il ajoute : « Le troisième match était un derby opposant nos voisins Diamono où nous avions fait un match nul par 0 buts partout. Nous sommes arrivés en tête de notre poule avec 7 points et un goal average de +3. Après avoir atteint la demi-finale, nous avons été confrontés à Jappo, le champion en titre, une équipe très solide. Certains affirment que c’est l’équipe la plus puissante. La demi-finale s’est déroulée avec une grande qualité et Rakadiou a remporté le match sur le score de 1 but à 0, ce qui nous a permis de nous qualifier pour la finale. Au départ, l’objectif principal était la coupe, mais on prenait match par match. »

Il n’a pas manqué l’opportunité de commenter le jeu captivant de son équipe : « Toute la zone est satisfaite de l’enthousiasme que Rakadiou a suscité chez le public, et également en ce qui concerne le jeu, tout le monde est d’accord que Rakadiou est l’équipe la plus performante. » En effet, cette année, Rakadiou a suscité l’admiration de plusieurs personnes : c’est une équipe qui pratique un football de qualité, ils l’ont démontré. En grossomodeau : le Navétanes ne comptait que sept équipes avec une demi-finale directe. Mes poulains ont fait preuve de beaucoup de talent en offrant un football positif et encourageant. Même si l’équipe que nous allons affronter en finale a déjà été battue au premier tour, il est important de noter que les contextes ne sont pas les mêmes. Quoi qu’il en soit, nous respecterons Kawsara. L’ensemble du quartier se prépare pour la finale, mais cela ne sera pas faciles. Quoi qu’on dise, Kawsara est une grande équipe », affirme le tacticien des rouges et blancs.

