Le Président de la Fédération Sénégalaise de Karaté et Disciplines Associées (FSKDA) a exprimé son satisfecit suite à la médaille de bronze reportée par le Sénégal lors des championnats du monde juniors de Karaté.

Sociétaire du Dojo Bène Tally, Serigne Mbacké Seck (76 kg) a honoré le Sénégal avec une médaille de bronze aux championnats du monde de karaté Venise 2024. Un sacre retentissant qui met fin fin à presque vingt ans de disette du Karaté sénégalais sur le plan international.

« On tire un bilan très satisfaisant des championnats du monde. Je félicite Serigne Mbacké Seck pour sa médaille de bronze car le Karaté sénégalais attendait ça depuis 20 ans. C’est un athlète qui a eu de grande performance cette année. Il a gagné la youth league dans sa catégorie en Espagne mais également des Open en Allemagne, en Hollande et en Belgique. Donc on s’attendait à ce qu’il fasse un résultat dans ces championnats du monde et Dieu merci il a réussi à être sur le podium » a déclaré Mouhamed El Moctar Diop.

Wiwsport.com