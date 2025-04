Le Valencia Basket de Brancou Badio a remporté une nouvelle victoire en championnat ce dimanche. Les Valenciens se sont imposés sur le parquet de Río Breogán (75-87) lors de la troisième journée de la Liga ACB.

Valencia continue de faire preuve de bonnes performances en ce début de saison. Après avoir été battus lors de la première journée par Manresa, les Oranges ne perdent plus et restent sur une série de deux succès consécutifs en championnat. En voyage ce dimanche, « Papi » et ses coéquipiers ont réussi à faire la différence, même si la première partie était en faveur des locaux avec un écart de 5 points à la pause (41-36).

À la sortie des vestiaires, Valencia a été complètement transformé, prenant le match à son compte afin de ne pas subir une deuxième défaite. Mais c’est une attitude qui a été efficace, car Brancou et ses hommes finiront par renverser leurs adversaires pour remporter les deux points de la victoire. Lors de cette rencontre, Jean Montero a joué un rôle essentiel en marquant 17 points.

🔥 𝘿𝙄𝘼𝘽𝙇𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊 ¡Jean Montero activa el modo 𝙛𝙪𝙚𝙜𝙤 y no para de enchufar triples! 4⃣/4⃣ TRIPLES en el arranque del tercer cuarto 😱 📺 @MovistarPlus | @valenciabasket #LigaEndesa | #ConectaConTuPasion pic.twitter.com/KKX4GveBTK — Liga Endesa (@ACBCOM) October 13, 2024

