Le poste d’arrière droit inquiète ! En conférence de presse, Pape Thiaw a été interpellé sur ce sujet à 3 reprises. Selon lui, Habib Diarra a servi de dépanneur alors que Formose Mendy sert plus à défendre.

Le milieu de terrain de Strasbourg a encore une fois servi de latéral droit en équipe nationale. Il remplaçait Formose Mendy qui en plus d’être sorti sur blessure n’a pas vraiment rassuré. Pape Thiaw d’expliquer ses choix à ce poste.

« Il y a des choix à faire et je les ai fait. Ce n’est pas parce que Formose Mendy est blessé que Habib Diarra est passé arrière droit. On a vu que l’équipe adverse a pris un carton rouge. Ovale besoin de plus de palette technique devant. On sait que Formose il est plus costaud sur le plan défensif. Habib pouvait plus nous apporter sur le plan offensif, il fallait marquer des buts pour ne pas trop rester sur le traumatisme qu’on avait ces derniers temps. C’est sur que si on restait à 1-0, à la fin, les joueurs allaient reculer. C’est cela que j’évitais c’est pourquoi j’ai lancé les joueurs offensifs pour pouvoir débloquer ce match le plus rapidement et terminer comme il se faut ».

Habib Diarra comme latéral droit, un positionnement difficile à comprendre mais sui finalement donne toujours satisfaction. La polyvalence du joueur est la bonne cause. « Ces derniers temps, il nous a dépanné à ce poste. Et il a montré de très bonnes choses. Offensivement aussi, il a beaucoup de qualités. On a mis cela et je trouve que c’est quelque chose de bien… » a déclaré Pape Thiaw.

Lors de la prochaine fenêtre en novembre, il est attendu lors de la publication de la liste, de dénicher un latéral droit de métier pouvant remplir son rôle offensif comme défensif.

