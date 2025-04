C’est l’un des cadres les plus en forme de la tanière. Gana Gueye l’a démontré lors de la victoire des Lions face aux Flammes (4-0). Le milieu du terrain a partagé ses impressions en zone mixte.

Maladroite lors de ses derniers matchs, l’équipe nationale du Sénégal a renoué avec le succès, à domicile. Entré en cours de jeu, Idrissa Gana Gueye a réussi une bonne prestation. Face aux journalistes, il déclare : « C’est ce qu’on n’a pas su faire depuis un moment, et aujourd’hui on l’a fait avec la manière. Et on est très content, il faut bien se reposer, et préparer le prochain match ».

À la question, quel est le secret de cette large victoire ? Gana Gueye estime que c’est la volonté de faire mieux. « Il n’y avait pas de secret. On avait juste envie de renouer avec la victoire, de rendre fier notre public. Et surtout pour le premier match du coach Pape Thiaw, il fallait bien commencer ».

