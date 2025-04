Ce samedi, Reggiana a remporté une nouvelle victoire en championnat. Mohamed Faye et ses coéquipiers ont battu Treviso (88-64) en marge de la troisième journée de Serie A, un deuxiéme suucès consécutif.

Depuis son premier revers, Reggiana a définitivement pris la décision de se mettre sur le droit chemin avec une nouvelle victoire acquise avec la manière à domicile. Cependant, la première période n’était pas aussi bonne pour les locaux qui étaient menés par cinq points à la pause (33-38).

Au retour des vestiaires, Momo Faye et ses coéquipiers ont complètement changé de look, ce qui a posé de grandes difficultés à l’équipe visiteuse qui ne pouvait plus maintenir son avance de cinq points acquise à la pause. Un comportement qui a été récompensé, Reggio parviendra à l’emporter pour signer son deuxième succès en trois journées. Faye s’est distingué lors de la victoire de son équipe en marquant 12 points et 14 rebonds.

Wiwsport.com