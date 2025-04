Serigne Mbacké Seck remporte la médaille bronze devant le Luxembourgeois. Ainsi, il est 3e à ce rendez-vous mondial et monte sur le podium.

Pour son parcours à cette compétition mondiale dans la catégorie des plus de 76 kg, Serigne Mbacké Seck avait battu au 1er tour 8-0 contre le polonais, au 2e tour 6-2 contre l’écossais, au 3e tour par décision contre le bulgare. Il perd au 4e tour contre l’Italien devant son public. En repêchage, Serigne Mbacké gagne 8-0 contre le Kazakhstan. Il dispute sa finale ce samedi 12 octobre 2024 contre le Luxembourgeois, le bat par 4 à 2 pour remporter la médaille de bronze qui vaut son pesant d’or, surtout par rapport à son parcours.

Rappelons que Serigne Mbacké avait remporté la médaille d’or de cette compétition mondiale, la Youth League, en mai dernier en Espagne. Classé 6e au Ranking mondial, Serigne Mbacké Seck assisté de Fodé Ndao, El Hadji Gueye Ndour et Gabriel Sylla vient de hisser le drapeau du Sénégal très haut en Italie, à Venise. Après avoir gagné une médaille d’argent en Afrique en junior, une médaille d’or à l’Open d’Allemagne, l’or à l’Open d’Amsterdam et l’or à la Youth League en Espagne, le voilà qui vient de décrocher la médaille de bronze mondiale aux championnats du monde Cadets Juniors et Espoirs Filles et Garçons à Venise en Italie.

« avo et félicitations à Serigne Mbacké Seck, à son club de Bene Tally où il a été formé, son coach Dame Diouf à l’encadrement technique, à Ndoumbé Fall arbitre mondiale qui est officielle à Venise, à la Fédération Sénégalaise de Karaté et disciplines associées qui a pu gérer le déplacement restreint de cette délégation qui s’est engagée à payer leurs frais de transport et d’hébergement.

Félicitations aux membres du comité exécutif et du comité directeur et à l’ensemble des Karatékas du Sénégal. Bravo à Maimouna Niang qui s’est bien distinguée en se classant 7e mondiale, sans oublier Fama Samassa de Hann qui a l’avenir devant elle », déclare Sensei Yatma LO.

