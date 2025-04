Dans une rencontre hautement disputée entre deux équipes qui aspiraient à remporter la victoire après leur défaite d’entrée lors de l’ouverture de la compétition. Cependant, les Parisiens réalisaient un match très positif avec un avantage de quatre points à la pause (35-39).

Au retour des vestiaires, les Italiens ont complètement évolué, même s’ils avaient quatre points de retard à rattraper. Olimpia Milan réussira finalement à renverser la situation grâce à un Nikola Mirotic brillant (15 points) pour remporter son premier match en Euroleague. Il faudra encore attendre pour voir le club de la capitale française remporter sa première victoire en Euroleague après deux défaites en autant de sorties.

Some baseline move to start the day right?#insieme #ForzaOlimpia pic.twitter.com/KJihnUWIpm

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 12, 2024