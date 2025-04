En tant que championne du Sénégal en titre, l’ASC Ville de Dakar a tenu un « petit déjeuner de presse » ce vendredi 11 octobre dans un hôtel de la place. Cette rencontre visait à discuter de la Coupe d’Afrique des clubs de basket féminin que l’équipe municipale abritera du 6 au 15 décembre 2024.

Après avoir tout raflé sur le plan national, la Ville de Dakar ira à la conquête de l’Afrique avec comme objectif de remporter le trophée. Le président de la formation municipale Yatma Diaw s’est prononcé sur l’organisation de cette compétition au micro de Wiwsport : « Il faut qu’on gagne le pari de l’organisation. Ça fait plus de 25 ans que le Sénégal n’a pas organisé cette compétition, donc aujourd’hui, c’est l’occasion de montrer à l’Afrique qu’on est toujours capable d’organiser et inshaAllah, ce défi sera relevé. »

Avant de poursuivre : « C’est un gros budget, mais quand même nous avons, Dieu merci, des partenaires qui vont nous appuyer. Premièrement, la Ville de Dakar avec à sa tête le maire Barthelemy Diaz, mais aussi les partenaires du secteur privé qui sont là pour venir nous appuyer. Donc le budget présentement, on ne peut pas dire que c’est un budget bouclé, c’est un budget prévisionnel qui va se calculer sur une centaine de millions, mais ce qui est sûr et certain, c’est qu’avec l’appui de nos partenaires, on n’a pas de problème pour quand même boucler ce budget », déclare le patron des municipaux.

Wiwsport.com