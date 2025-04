Iliman Ndiaye sera très certainement titularisé dans le cœur du jeu de l’équipe sénégalaise, vendredi face au Malawi (19h00 GMT). Le joueur d’Everton, trop intermittent avec Aliou Cissé, ne devra cette fois pas laisser sa chance de s’imposer dans le onze des Lions. Pape Thiaw compte sur lui.

Il a enchaîné sur le banc des remplaçants ses six premiers matchs en Equipe Nationale. Il a fini l’aventure avec Aliou Cissé comme il l’a démarrée : un statut de remplaçant. Pourtant à son arrivée, beaucoup voyaient en lui le futur meneur de jeu titulaire des Lions. Mais jusque-là, l’histoire entre Iliman Ndiaye et la sélection championne d’Afrique n’a pas eu le rendement escompté. Bourré de talent, joueur au dribble soyeux, bon manieur de ballon, passeur, l’attaquant d’Everton possède quand même à peu près toutes les qualités pour se démarquer.

Alors qu’il a quitté l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival et s’est remis dans le droit chemin chez les pensionnaires du Goodison Park, où il a gagné une place de titulaire au fil des matchs, grâce à ses bonnes prestations, l’ancien joueur de Sheffield United sera de nouveau titulaire face au Malawi. Lors de ses deux dernières titularisations, face à la Mauritanie et la RD Congo, Iliman Ndiaye était encore passé à côté de la plaque. Au sein d’une attaque sénégalaise ronronnante, l’ancien joueur de Sheffield United n’avait pas réussi à imposer sa palette technique.

Une chance à saisir

Contre le Burkina Faso et le Burundi, Aliou Cissé avaient choisi de démarrer avec d’autres joueurs offensifs, et Iliman Ndiaye avait débuté sur le banc des remplaçants, ne jouant qu’une demi-heure sur les deux matchs. Bref, toujours vu par certains comme le joueur à qui il faut confier les clés de l’animation offensive des Lions, le joueur de 22 ans doit élever le niveau avec les Lions. Ce vendredi, du haut de ses 22 sélections (et 2 buts, 3 passes décisives), Ili se voit offrir une nouvelle chance. Une occasion à saisir dans un 4-2-3-1 où il ne sera pas le seul attaquant attendu au tournant.

Sans doute aligné au poste de meneur de jeu, avec le trio Ismail Sarr, Nicolas Jackson et Sadio Mané devant lui, le pensionnaire d’Everton aura pour mission de fluidifier le jeu des Lions et d’emmener plus de créativité, ce qui a souvent fait défaut à l’équipe ces derniers temps. De retour dans ce poste et dans ce système de jeu avec les Lions pour la première fois depuis la Coupe du Monde au Qatar, il voudra certainement faire beaucoup mieux que sa performance face à l’Angleterre. Avec un adversaire qui n’a rien à voir avec les Three Lions et à sa portée, il ne doit pas se rater !

