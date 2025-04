Pour ses premiers pas, Pape Bouna Thiaw, le nouveau sélectionneur intérimaire des Lions, devrait ramener le 4-2-3-1 et titulariser Iliman Ndiaye dans le cœur de jeu, lors du match des qualifications pour la CAN 2025 face au Malawi, ce vendredi (19h00 GMT).

Le football sénégalais aura les yeux rivés vers Diamniadio et le Stade Abdoulaye-Wade ce vendredi soir. C’est effectivement là que l’ancien attaquant international Pape Bouna Thiaw va diriger son tout premier match à la tête de l’Equipe Nationale A du Sénégal. Une rencontre, face au Malawi comptant pour la troisième journée des qualifications pour la CAN 2025, que les Lions devront gagner pour revenir à hauteur du Burkina Faso, vainqueur du Burundi (4-1) dans ce groupe L.

Iliman dans le cœur du jeu

À Diamniadio, Pape Thiaw et son staff mettront fin au système à trois défenseurs centraux imposé par Aliou Cissé depuis quelques mois et qui n’a pas véritablement porté ses fruits sur les derniers matchs. Si l’ancien sélectionneur de l’Equipe Nationale locale a pris certaines habitudes de son prédécesseur, en brouillant les pistes lors des entraînements, les partenaires de Kalidou Koulibaly vont effectivement retrouver le 4-2-3-1. Bien sûr un système modulable en 4-4-2 ou en 4-3-3 selon l’animation.

Dans les cages, en l’absence d’Edouard Mendy, Pape Thiaw fera de Seny Dieng son titulaire, tandis qu’Iliman Ndiaye, trop intermittent sous Aliou Cissé, va avoir une belle carte à jouer au poste de meneur de jeu. Pour le reste, pas de surprise. Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté devraient être titulaires en défense centrale, Formose Mendy et Ismail Jakobs sur les côtés. La doublette Lamine Camara – Pape Gueye s’occupera du milieu, Sadio Mané et Ismaila Sarr chargés des ailes. En pointe, on reste sur la continuité avec l’attaquant des Blues, Nicolas Jackson.

Un onze qui donne un air de classique mais rien que le choix de revenir au système 4-2-3-1, est un changement majeur par rapport à ce qui se proposait ces derniers temps.

La compo probable des Lions face au Malawi

Seny Dieng – Formose Mendy, Koulibaly, Moussa Niakhaté, Jakobs, Pape Gueye, Lamine Camara – Ismaila Sarr, Iliman, Sadio Mané – Jackson

wiwsport.com