Une nouvelle aventure pour le coach Mamadou Gueye Pabi. Il disputera le Road To BAL avec le club burundais Urunani.

Le club a fait l’annonce ce jeudi. Mamadou Gueye Pabi va disputer les matchs de qualification Road To BAL avec Urunani qui s’était arrêté en demi-finale l’année dernière. Le meilleur entraineur de la saison 3 de la ligue africaine de Basketball a pour mission de qualifier cette équipe pour la première fois à cette compétition d’envergure dans le continent.

Mamadou Gueye Pabi compte trois participations à la BAL avec l’AS Douanes qui a décroché une place en finale puis en demi-finale en 2023 et 2024. Cette année, les Gabelous ne seront pas en lice, le Sénégal sera représenté par l’ASCVD. Après prés de 10 ans avec Douanes, Pabi verra ailleurs pour la première fois de sa carrière où il a tout remporté dans le championnat sénégalais.

Welcome to the BIG FAM dear coach PABI😇🤍💙 pic.twitter.com/eY7V5RiK37

— Urunani Basketball Club (@URUNANI_BBC) October 10, 2024