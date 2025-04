Alors qu’on s’attendait à la nomination du nouveau président du CNG ce jeudi, la ministre des sports a renvoyé la balle aux acteurs de la lutte.

Le monde de la lutte ne connaît toujours pas son nouveau président depuis la fin de mandat de Bira Sène le 30 septembre. Ce jeudi, les acteurs de la lutte (communicateurs traditionnels, associations des lutteurs en activité, associations des promoteurs, arbitres etc…) étaient conviés à une réunion avec la ministre des Sports au siège du ministères à la zone B. Mais contre toute attente, Mme Khady Diène Gaye n’a pas procédé à la nomination d’un nouveau président.

Elle a donné rendez-vous mardi prochain tout en invitant les différentes associations de la lutte à lui proposer une liste de trois candidats pour qu’elle puisse choisir l’un d’entre eux pour diriger le CNG.

« Le président de la République et le Premier ministre sont dans une démarche inclusive. C’est pourquoi ils nous ont demandé de nous concerter avec les acteurs avant de prendre une quelconque décision. C’est pourquoi j’ai convié les différentes associations pour écouter leurs propositions et toutes ont été représenté aujourd’hui. Je leur ai demandé de me fournir une liste de trois candidats et je choisirai l’un d’entre eux. Le nouveau président du CNG aura un mandat d’une année assorti d’une convention d’objectifs. À l’issue de son mandat, on pourra évaluer pour voir s’il sera reconduit ou non » a fait savoir la ministre des Sports.

Wiwsport.com