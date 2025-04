Le neveu du Roi des Arènes va faire ses débuts en MMA le 30 novembre 2024 à Abidjan contre un adversaire coriace dont il a pris le temps de bien étudier.

Petit Lô va désormais jouer sur deux tableaux : l’enceinte de l’arène nationale et l’octogone. Le lutteur de Rock Énergie qui va participer au CLAF 2025 (Championnat de Lutte Avec Frappe) va démarrer sa carrière en MMA le 30 novembre en Côte d’Ivoire où il fera face au combattant burkinabé Mano Israël. Ce dernier qui mesure 1m86 pour 93 kg a l’avantage de la taille par rapport à Petit Lô. Il a aussi plus d’expérience que le sénégalais même si ses trois combats en carrière professionnelle se sont tous soldés par des défaites.

Sur Éric Favre TV, le lutteur a souligné que l’importance n’était pas l’expérience mais plutôt la détermination et il compte bien démontrer la sienne.

« Je crois fermement que je vais gagner. Certes il a plus d’expérience que moi dans la discipline mais je vais m’entraîner avec Tafsir Ba (champion du monde de Kickboxing) pour m’améliorer. Le plus important c’est de connaître les techniques de la discipline. J’ai suivi quelques-uns des combats de mon adversaire et j’ai vu que le coup de pied est son point fort. Cependant il n’a pas une grande technique de lutte et ses coups de poing ne sont pas assez puissants » a fait savoir Petit Lô.

