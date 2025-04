L’équipe nationale de Beach Soccer va quitter le Sénégal la semaine prochaine pour rallier l’Egypte où elle va défendre son titre.

Les Lions vont boucler leur préparation ce jeudi avec un dernier match amical à Diamalaye où les hommes de Ngalla Sylla seront opposés à une sélection locale. Un quatrième match-test après la Mauritanie et la double rencontre contre la Guinée (2 victoires et une défaite).

En réunion du comité exécutif, la Fédération Sénégalaise de Football a annoncé le départ des Lions pour l’Egypte pour le mercredi 16 octobre. Elle s’est félicitée de la bonne préparation de l’équipe nationale qui va défendre son titre pour la cinquième fois d’affilée.

La CAN Beach Soccer aura lieu du 19 au 26 octobre à Hurghada en Égypte. Les Lions logent dans le groupe C avec le Malawi, le Mozambique et la Mauritanie. Ce dernier adversaire cité a été battu par le Maroc hier en amical (4-3). Les deux équipes vont se rencontrer à nouveau ce jeudi.

