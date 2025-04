Nommés sélectionneurs intérimaires des Lions suite à l’éviction d’Aliou Cissé, Pape Thiaw et Teddy Pellerin, notamment, font face à plusieurs défis pour tenter de redynamiser l’Equipe Nationale du Sénégal.

C’est une certitude : certaines choses ne seront plus jamais comme avant. Depuis la Coupe d’Afrique des Nations 2015 et l’élimination en phase de groupes, l’Equipe Nationale du Sénégal n’a connu qu’un seul sélectionneur avec Aliou Cissé. Une aventure longue de presque dix ans et une stabilité qui a donc permis de remporter, en 2022, la première CAN de l’histoire du pays et de disputer deux phases finales de Coupe du Monde (2018, 2022).

Mais l’élimination en phase de groupes de la dernière CAN, la pauvreté du jeu proposé et l’irrégularité des résultats sur les derniers matchs, notamment ceux disputés à domicile, ont fini par user la patience des supporters et du nouveau gouvernement. Ce dernier n’a donc n’a pas souhaité prolonger un contrat à la traîne depuis de nombreux mois et a décidé d’ouvrir la porte de sortie à Aliou Cissé. En attendant la nomination d’un nouveau sélectionneur principal, qui pourrait même être lui, Pape Bouna Thiaw sera chargé, à titre intérimaire, de conduire les Lions lors de la double confrontation face au Malawi (11 octobre à Diamniadio ; 15 octobre à Lilongwe), comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications pour la CAN 2025.

Faire un 6/6 face au Malawi

C’est la mission principale et impérative pour l’ancien sélectionneur des Lions locaux. Actuel deuxième du groupe L, le Sénégal n’a plus droit aux contre-performances à quatre journées de la fin. Sur le papier, cette double confrontation face aux Flammes relève d’une simple formalité pour les champions d’Afrique 2022. Mais attention, car ces derniers n’avaient pas réussi à faire mieux qu’un 0-0 face à la même nation lors de la CAN camerounaise. Gagner ces deux matchs face au Malawi est d’autant plus impératif que le Sénégal compte le même nombre de points que le Burkina Faso (1er, 4 points) et seulement une unité de plus que le Burundi (2e, 3 points).

Ce devoir de réaliser un carton plein contre des Malawites avec zéro pointé, Kalidou Koulibaly l’a souligné lundi en conférence de presse. « Il va falloir être plus sérieux que d’habitude pour pouvoir bien préparer ces deux matchs qui sont très important pour nous, parce qu’on veut se qualifier pour cette CAN. Je sais que les Sénégalais sont exigeants. L’Equipe Nationale est un thermomètre du pays. On a de grandes responsabilités et on va les prendre sur le terrain. On est une grande équipe, de grands joueurs. On n’a pas le droit à l’erreur. On doit faire plaisir au peuple sénégalais. J’espère vraiment qu’ils viendront nombreux au stade », déclarait le capitaine des Lions.

Remettre en place un système juste

Si la relation entre supporters et Aliou Cissé s’est enlisée au fil des derniers mois, c’est surtout parce que le désormais ex-sélectionneur des Lions a trop voulu imposer un système de jeu qui ne portait pas totalement ses fruits. Pour leur grande première, Pape Thiaw et son binôme Teddy Pellerin devraient mettre fin au schéma à trois défenseurs centraux. Les Lions vont donc retrouver, pour de bon, le 4-3-3 ou le 4-2-3-1. Des schémas tactiques avec lesquels l’ancien entraîneur de Niarry-Tally a fait gagner le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2023) au Sénégal et qui semblent totalement en adéquation avec l’équipe sénégalaise, en quête d’un équilibre perdu.

En optant pour le 4-3-3 (ou 4-2-3-1), Pape Thiaw et son staff vont donner les clés de la défense centrale au capitaine Kalidou Koulibaly, aux côtés de Moussa Niakhaté. Mais ils devront se préparer à faire des choix forts, notamment pour les postes de latéraux. À gauche, les compteurs pourraient être remis à zéro entre Ismail Jakobs et El Hadji Malick Diouf, deux joueurs en forme respectivement à Galatasaray et au Slavia Prague. Au revoir les milieux de terrain ou ailiers comme piston, Formose Mendy tient la corde sur une droite orpheline d’un latéral de métier. À moins que la surprise ne vienne d’Abdoul Aziz Ndiaye, latéral gauche de 18 ans du Jaraaf, capable de jouer à droite. Dans un 4-3-3, les clés de l’entrejeu seront données à Pape Gueye, Pape Matar Sarr et Lamine Camara. Et si Pape Thiaw décide de jouer en 4-2-3-1, Iliman Ndiaye aura une belle carte à jouer.

Faire souffler Mané et réveiller l’attaque

Avec Idrissa Gueye, Sadio est l’unique joueur actuellement en sélection qui a connu d’autres sélectionneurs en Equipe Nationale, et pas seulement Aliou Cissé. Pour l’attaquant qu’il était, Pape Thiaw sait que les Lions peuvent difficilement prétendre à redevenir efficaces en attaque sans le meilleur buteur de l’histoire de la sélection. L’attaquant d’Al-Nassr continuera avec son statut de titulaire indiscutable, mais le nouveau staff des Lions devrait donner de l’importance au fait de faire souffler l’ancien joueur de Liverpool à un moment donné des matchs, même si ce dernier est capable de faire basculer une partie à n’importe quel moment. Question de tester d’autres joueurs.

Bref, dans une équipe peu emballante et pointée du doigt pour son jeu ronflant lors des derniers matchs, Pape Thiaw et sa compagnie auront du boulot à faire pour retrouver de l’allant offensif. Et pourtant au-delà de Sadio Mané, ils possèdent de supers joueurs offensifs : Ismaïla Sarr, Abdallah Sima, Habib Diallo, Chérif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Boulaye Dia. Autant de noms qui montrent l’immense potentiel du groupe mais qui ne suffit pas pour autant à assurer devant les buts. Le manque d’efficacité affiché par Jackson, qui court encore derrière son premier but avec l’Equipe Nationale, et par Habib Diallo depuis quelques matchs a provoqué le retour de Boulaye Dia.

L’attaquant de la Lazio arrive en étant gonflé de confiance pour son magnifique début de saison, et il ne revient pas pour jouer les seconds rôles. Son efficacité avec les Biancocelesti et sa capacité à offrir beaucoup de mobilité sur le terrain lui donnent de très grandes chances de jouer comme titulaire dès vendredi. Un autre avant-centre qui pourrait aussi tirer son épingle du jeu : Chérif Ndiaye. L’attaquant de l’Etoile Rouge de Belgrade n’a eu que des bouts de minutes depuis qu’il est arrivé en sélection. Enfin, au regard des performances au Stade Brestois de l’un et du statut de remplaçant à Crystal Palace de l’autre, Abdallah Sima pourrait venir bousculer Ismaila Sarr sur le côté droit. Même si l’auteur de trois buts en Ligue des Champions pourrait déclarer forfait pour ces deux rendez-vous.

