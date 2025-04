Si Sadio Mané semble le seul titulaire assuré, l’attaque qui devrait débuter contre le Malawi laisse beaucoup de doutes, au regard des noms qui composent la ligne offensive des Lions pour ce rassemblement.

Sur le papier, l’Equipe Nationale du Sénégal n’a rien à envier à aucune autre sélection. Pourtant sur le terrain, c’est une toute autre histoire avec une attaque qui brille de par son manque de réalisme depuis quelques sorties. Les cinq dernières rencontres sous la houlette d’Aliou Cissé, où les Lions n’ont pas réussi à marquer plus d’un but sur chaque match, en sont une parfaite illustration. Sadio Mané, avec son statut d’inamovible et de meilleur buteur de l’histoire de la sélection, est celui sur lequel les partenaires de Kalidou Koulibaly s’appuient, lui qui sera encore attendu durant ce rassemblement.

Jackson, Diallo, Dia, Chérif… Quatre pour un seul poste

Alors que l’Equipe Nationale du Sénégal s’apprête à accueillir le Malawi, vendredi 11 octobre (19h00 GMT), pour la troisième journée des qualifications pour la CAN 2025, l’incertitude règne sur l’identité des titulaires qui accompagneront l’attaquant d’Al-Nassr. Si la paire Kalidou Koulibaly – Moussa Niakhaté semble indiscutable en défense et que des titulaires en puissance se dégagent progressivement au milieu, Pape Thiaw et son staff vont devoir trancher pour les postes d’avant-centre, où quatre joueurs se tiennent dans un mouchoir et d’ailier pour s’assurer une place de titulaire.

Lors des deux derniers rassemblements, le cœur d’Aliou Cissé a balancé en faveur de Nicolas Jackson, titulaire lors de ses trois dernières sélections. Habib Diallo a également eu du temps de jeu, lui qui avait été aligné contre la RD Congo et face à la Mauritanie. Si le joueur du Damac FC peut se targuer d’avoir fait une passe décisive face aux Léopards et marqué contre les Mourabitounes, l’attaquant de Chelsea, lui, ronge son frein. Jackson n’a pas encore marqué le moindre but, alors qu’il est à sa 16e sélection. Le temps presse et d’autres joueurs s’impatientent pour un temps de jeu beaucoup plus conséquent.

Avec le retour de Boulaye Dia, Nicolas Jackson et Habib Diallo savent que la concurrence sera beaucoup plus forte, surtout que l’attaquant de la Lazio Rome est dans un moment propice. En neuf matchs cette saison, il a déjà marqué sept buts. Avec son profil d’attaquant de mouvement, l’ancien joueur du Stade de Reims et de Villarreal fait office de gros challenger pour le poste de titulaire contre le Malawi. De son côté, Chérif Ndiaye, toujours aussi efficace avec l’Etoile Rouge de Belgrade, attend son moment. Quoi qu’il en soit, les avant-centres auront besoin d’un bon complément sur l’aile droite.

Qui d’Ismaïla Sarr ou Iliman Ndiaye ?

Avec le probable forfait d’Abdallah Sima, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye postulent pour débuter sur le côté droit de l’attaque sénégalaise. Titulaire inamovible avec Aliou Cissé depuis qu’il est en sélection, l’ailier de Crystal Palace n’a pas toujours totalement convaincu sur la durée. Alors, certes, il a marqué deux buts lors de ses quatre matchs avec les Lions – il compte 14 buts et 6 passes décisives en 66 sélections – et semble avoir de l’avance dans la concurrence, mais son manque de liant avec les autres attaquants et son manque de créativité au niveau des centres pourraient provoquer un changement de statut sous le nouveau staff.

En termes de statistiques, le constat avec Ismaila Sarr est similaire pour Iliman Ndiaye (2 buts, 3 passes décisives en 22 sélections). Mais l’attaquant d’Everton, qui pourrait être la solution pour le poste de meneur de jeu sous la houlette de Pape Thiaw et sa compagnie en cas d’un 4-2-3-1, n’a pas eu suffisamment de temps de jeu avec Aliou Cissé. Titulaire seulement à 11 reprises, il a souvent cédé sa place et n’a complété qu’une seule fois 90 minutes (contre la Mauritanie). Avec Iliman, le Sénégal tient un ailier au dribble soyeux et l’heure est peut-être venue de réveiller son talent avec l’Equipe Nationale.

De toute façon, que ce soit avec les avants-centres ou les ailiers, les supporters des Lions espèrent plus de buts et de passes décisives. La réception du Malawi, dernier du groupe L dans ces qualifications de la CAN 2025, sera une bonne occasion pour les titulaires aux côtés de Sadio Mané de se démarquer dans l’esprit du staff intérimaire et, surtout, de Pape Thiaw. Ce qui est sûr, c’est que l’ancien entraîneur de Niarry Tally a l’embarras du choix et doit en profiter. Des choix assumés en attaque lui permettront aussi de renforcer la confiance des dirigeants et espérer continuer l’aventure au-delà de novembre.

🇸🇳🇲🇼 11 Octobre

