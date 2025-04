Ce mercredi 9 octobre, la Fédération Sénégalaise de Football, dirigée par Me Augustin Senghor, a remis un chèque d’un million cinq cent aux Lionceaux et au staff pour leur sacre lors du dernier tournoi UFOA-A U20 qui s’est déroulé au Liberia.

Le patron de l’instance dirigeante du football sénégalais a abordé le sacre des Lionceaux et les primes lors d’une interview accordée à Wiwsport : « Aujourd’hui, nous avons eu le privilège de recevoir à la FSF l’équipe nationale U20 qui a remporté le titre de champion du tournoi UFOA-A. Nous sommes très satisfaits de leur visite pour nous présenter le trophée, après que le COMEX leur ait accordé une indemnité d’un million cinq cent mille. Il est essentiel de valoriser les performances positives afin d’accroître la motivation. Ils ont accompli la moitié du parcours en gardant le trophée et en se qualifiant pour la CAN, avec pour but de ramener la coupe : cela ne sera pas facile, mais cela leur donnera une bonne motivation. »

Avant de continuer : « En plus de la motivation financière, nous leur avons informé que toutes les actions que nous avons entreprises pour remporter le trophée seront renforcées afin qu’ils puissent nous ramener à nouveau le trophée de la CAN. La DTN et le Comité exécutif sont également appréciés pour leur travail de formation de la petite catégorie afin de pouvoir évoluer rapidement dans l’élite du football sénégalais et représenter notre pays à l’échelle internationale. Depuis 2015, nous avons constaté une augmentation des performances des U20, des U17 et même du football féminin, grâce à une préparation et à des moyens renforcés. Comme le technicien Serigne Saliou Dia l’a dit, c’est dix mois de préparation qui a conduit à cela.

Donc nous poursuivrons sur cette voie, nous apprécions également la capacité et l’expertise de nos fils qui s’investissent dans la formation de nos équipes. La Fédération sénégalaise de football n’a aucun regret d’avoir confié les équipes aux entraîneurs locaux », affirme le président de l’US Gorée.

Wiwsport.com