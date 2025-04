La pointe de l’attaque a pris parole hier lors de la conférence de presse de l’équipe nationale. Habib Diallo a abordé la concurrence à ce poste et le manque d’efficacité.

Il parle rarement en zone mixte et ne vient pas souvent en conférence de presse, Habib Diallo a fait face à la presse hier au terrain annexe de Diamniadio. Dans un contexte marqué par le départ d’Aliou Cissé et l’inefficacité des attaquants, celui qui a joué au poste de défenseur des attaquants de pointe a réussi son match. « Un attaquant c’est pour marquer des buts. Nous jouons pour ça. Même si nous gagnons et que nous ne marquons pas, on aura toujours ce petit pincement au cœur. Jouer sans marquer pour un attaquant, c’est difficile. Ceux qui regardent le match peuvent ne pas comprendre cela » a-t-il répondu à la question : « que pensez-vous de vos prestations personnelles? »

Concernant la concurrence à ce poste avec des joueurs très en forme en club, le buteur du Sénégal vs Mauritanie prend les choses sainement. « La concurrence a toujours existé et cela dans tous les postes. Mais nous sommes une famille et l’essentiel est de gagner. Que ce soit moi, Boulaye, Nico et même quand Famara était là. C’est pareil. On s’encourage beaucoup » .

