Alors qu’il n’y avait que 16 joueurs à l’entraînement de lundi, Pape Thiaw et Teddy Pellerin ont pu compter ce mardi sur un groupe presque au complet pour poursuivre leur travail à trois jours de la réception du Malawi.

Il ne manquait (presque) personne. Ce mardi après-midi, l’Equipe Nationale du Sénégal avait rendez-vous pour une deuxième séance d’entraînement depuis le début du rassemblement à Diamniadio. Après avoir dû composer avec un groupe réduit et seulement seize joueurs lundi, comme c’est souvent le cas dans la foulée des week-ends de match, Pape Thiaw et son binôme Teddy Pellerin avaient dû se passer des services de onze joueurs.

Seck et Sima vers un forfait

Pour ce deuxième jour et à 72 heures de la rencontre des qualifications pour la CAN 2025 contre le Malawi au Stade Abdoulaye-Wade, le staff intérimaire des Lions n’a pas non plus pu compter sur un groupe totalement au complet. En effet, Abdoulaye Seck et Abdallah Sima manquaient à l’appel. Blessé aux ischio-jambiers depuis le dernier regroupement de la sélection, le défenseur du Maccabi Haïfa était, certes, revenu dans le groupe avec son club contre Bnei Sakhin samedi, mais n’a pu prendre part à la rencontre et était resté sur le banc des remplaçants.

L’ancien joueur du Stade de Mbour et du Casa Sports va difficilement pouvoir prétendre pour une place face au Malawi vendredi. De son côté, l’attaquant du Stade Brestois « a ressenti une petite douleur l’avant-veille du match (contre Le Havre) » dimanche, comme l’avait fait savoir son entraîneur Eric Roy. Il a rejoint La Tanière pour constater sa blessure, mais il très peu probable qu’il puisse être disponible pour défier les Malawites. Ce serait sans doute une déception pour Sima, lui qui réalise un bon début de saison avec Brest, notamment en Ligue des Champions.

Cinq joueurs n’ont pas fini un entraînement conclu par une séance des tirs au but

Une fois n’est pas coutume : la séance du jour s’est déroulée dans une bonne ambiance. Après le discours des entraîneurs, principalement Pape Thiaw, au rond central du terrain annexe, les joueurs ont réalisé un petit échauffement, des exercices avec ballon et ont ensuite eu l’occasion de s’affronter en petits groupes. Des oppositions qui donnent très peu d’enseignements pour les prochains matchs. L’ancien sélectionneur des Lions locaux a quand même été assez souvent en discussion avec un groupe composé de Sadio Mané, Habib Diarra, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr, El Hadji Malick Diouf, Pape Gueye, Idrissa Gueye et Formose Mendy.

Les partenaires de Kalidou Koulibaly ont fini leur séance avec des tirs au but. Premier joueur a tenté sa chance, Idrissa Gueye a manqué le cadre face à Mory Diaw. Cela n’a pas été le cas pour Pape Gueye qui a battu Cheikh Lo Ndoye. Tout comme Abdou Diallo, Chérif Ndiaye qui ont pris Diaw à contre-pied. La tentative de Seydou ne restera pas dans les annales… Le néo-Lion Abdoul Aziz Ndiaye a osé avec son pied droit et réussi devant Diaw. Alors que Boulaye Dia, Moussa Niakhaté, Nicolas Jackson, Habib Diarra et Ismail Jakobs ont écourté leur séance. Le staff des Lions n’a pas donné des explications mais pas trop d’inquiétude à avoir pour ces cinq joueurs.

