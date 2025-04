Les Lions ont entamé leur préparation en vue de la double confrontation face au Malawi les 11 à Diamniadio et 15 octobre prochain à Lilongwe (Malawi), comptant pour les 3e et 4e journées qualificatives à la CAN Maroc 2025. Pour cette première séance d’après-Aliou Cissé, le tandem Pape Thiaw-Teddy Pellerin dirige les opérations.