Ancienne gloire de l’arène, Mansour Diop a donné son analyse du combat entre Modou Lô et Siteu avant de révéler l’atout principal du Roi des Arènes.

Légende de l’arène sénégalaise et parrain de Boy Niang 2, Mansour Diop s’est prononcé sans langue de bois sur le choc tant attendu entre le Roi des Arènes et le Tarkinda. Le doyen des lutteurs de Pikine a déclaré que malgré les pronostics majoritairement en faveur de Modou Lô, Siteu pourrait créer la surprise à l’instar des outsiders qui ont battu des favoris (Mbaye Guèye v Moussa Diamé, Double Less v Mbaye Guèye et Baboye v Bombardier etc…)

Toutefois, il ajoute que Modou Lô a quelque chose de plus que ceux-là car « il est toujours prêt physiquement. C’est un lutteur différent de tous les autres car il pratique de la lutte gréco-romaine. Son grand frère Ibou Diouf ainsi que son entraîneur Pape Mbaye étaient aussi des pratiquants de cette discipline » a-t-il fait savoir sur Al Bourakh TV.

