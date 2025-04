Moussa Niakhaté, Abdallah Sima, Sadio Mané… Plusieurs footballeurs sénégalais se sont distingués dans les Championnats étrangers durant la semaine dernière. Voici notre Team Of The Week, disposée en 3-4-3.

DEMBA THIAM déterminant

Comme lors de la victoire 2-0 contre Pise la semaine dernière, le gardien sénégalais de la Juve Stabia a encore eu une bonne partition avec le promu à l’occasion du déplacement sur le terrain de la Sampdoria vendredi. Sauvé par son poteau sur un coup-franc de Massimo Coda, qu’il a quand même bien suivi, (15e) et impuissant sur l’ouverture du score adverse, il est décisif en seconde période, lorsque son équipe à renverser la marque. Pourtant masqué, il stoppe une frappe dangereuse de Leonardo Benedetti (63e), avant de réaliser une belle envolée devant Coda (67e). De quoi permettre à la Juve Stabia de l’emporter 1-2 contre la Sampdoria et d’occuper la 4e place de Serie B.

MOUSSA NIAKHATE rassurant

De retour dans le onze de départ de Pierre Sage pour la réception du FC Nantes en Ligue 1 ce dimanche, le défenseur de 28 ans a été très précieux dans la victoire 2-0 de l’Olympique Lyonnais. L’ancien joueur de Mayence et de Nottingham Forest a parfaitement contenu les attaquants nantais, notamment Matthis Abline. Rassurant dans ses transmissions, il a fait preuve de beaucoup de solidité dans les duels comme sur ses interventions.

MOUSSA NDIAYE solide

Redevenu titulaire avec Anderlecht depuis l’arrivée de l’entraîneur David Hubert, l’arrière gauche de 22 ans enchaîne les solides prestations. Il a été très bon et très solide jeudi sur la pelouse de la Real Sociedad, où les Mauves l’ont emporté 2-1 pour la deuxième fois en autant de sorties en Europa League. Autoritaire, notamment dans son duel avec le redoutable Takefusa Kubo. Sa performance ce dimanche en Championnat face au Standard Liège (victoire 3-0) est aussi salutaire.

EL HADJI MALICK DIOUF inspiré

Ménagé contre l’Ajax jeudi en Ligue Europa (1-1), le piston gauche du Slavia Prague avait quand même effectué une belle entrée en jeu face aux Amstellodamois. Puis ce dimanche, à l’occasion du derby de Prague face au Sparta, il a démontré toute son importance dans le dispositif de Jindřich Trpišovský, et ça dès les premiers instants du match. Parti sur une série de dribbles, puis auteur d’un beau centre-tir, il a permis à Mojmir Chytil d’ouvrir le score dès la 2e minute. Il s’est ensuite montré entreprenant et solide le reste du match, contribuant donc à la victoire 2-1 du Slavia qui conforte sa première place du Championnat, en prenant six points d’avance sur son rival, classé deuxième.

OUSMANE DIOP & FAMARA DIEDHIOU, le duo gagnant pour Clermont

À la peine depuis plusieurs semaines et sur une série de cinq matchs sans victoire en Ligue 2 (4 défaites, 1 nul), Clermont a repris du poil de la bête en infligeant samedi une correction à Guingamp (4-1). Et ce deuxième succès de la saison est l’œuvre d’Ousmane Diop et Famara Diédhiou. Le jeune attaquant de 19 ans a survolé ce match et inscrit ses deux premiers buts avec le CF63. Mais il peut remercier Diédhiou qui lui a délivré deux passes décisives, en plus d’avoir marqué le premier but qui lance sa seconde aventure clermontoise.

HABIB DIARRA buteur

Le milieu de terrain et capitaine du Racing Club Strasbourg Alsace n’a pas été en très grande réussite face au RC Lens ce dimanche. Toutefois, il s’est montré précieux pour les Strasbourgeois dans certaines facettes, notamment sur le pressing pour gêner les Lensois dans la relance. Et, en bon capitaine, il a transformé un penalty dans l’heure de jeu, pour son deuxième but de la saison qui a permis à Strasbourg d’accrocher le nul (2-2) et rester à la 7e place de Ligue 1.

DION LOPY retrouvé

À l’image de son équipe, le milieu de terrain d’Almería s’était un peu perdu dans cette entame de saison. Mais comme un bonheur n’arrive jamais seul, il s’est fait remarquer lors de la deuxième victoire en D2 espagnole cette saison contre Burgos ce samedi (2-0). L’ancien joueur du Stade de Reims a apporté beaucoup d’impact dans l’entrejeu d’Almería et a récupéré plusieurs bons ballons. Par ailleurs, il est passeur décisif sur le second but des siens. Un gros match et une victoire pour enfin lancer véritablement la saison ?

ALIOUNE NDOUR décisif

Prêté par Zulte Waregem lors du dernier mercato estival, l’attaquant de 26 ans est déjà bien au rendez-vous avec Kristiansund. En lutte pour le maintien en Eliteserien (D1 norvégienne), le KBK a renoué avec la victoire samedi face à Sandefjorg (2-1), et Badou Ndour est pour beaucoup dans ce précieux succès, puisque c’est lui qui a marqué les deux buts de Kristiansund. Auteur de l’ouverture du score sur une belle frappe des 25 mètres juste avant la pause, il faisait le break en début de seconde période, après avoir surgi au second poteau pour couper un centre de Mikkel Rakneberg. De quoi permettre à Kristiansund de prendre de la marge sur la zone rouge à six journées de la fin.

ABDALLAH SIMA inévitable

L’attaquant de 23 ans a vécu, mardi dernier, une magnifique soirée de Ligue des Champions avec le Stade Brestois. Buteur contre Sturm Graz lors de la première journée, il a encore fait des siennes, cette fois-ci face au Red Bull Salzbourg. Là où les Ty’Zefs allaient s’imposer sur le score de 4 buts à 0 pour occuper la deuxième place du classement de la ligue, Sima inscrivait son premier doublé en C1, ouvrant d’abord le score avant de marquer le 3-0. Cela fait désormais 10 buts en 19 matchs de Coupe d’Europe. Inévitable.

SADIO MANE efficace

On voulait revoir de lui plus d’efficacité devant les buts, après avoir montré beaucoup de générosité dans les passes ces dernières semaines, eh bien on a été servi. Beaucoup plus en confiance depuis l’intronisation de Stefano Pioli, le numéro 10 d’Al-Nassr s’est offert une performance remarquable en Championnat face à Al-Orobah ce samedi. Plein de maîtrise dans ses gestes, il fait gagner son équipe (3-0) avec un doublé. Il est aussi impliqué sur la plupart des plus belles situations d’Al-Nassr, grâce à ses accélérations et un bon sens de la passe. Un plaisir de le revoir à ce niveau.

