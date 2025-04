Du haut de son expérience de plus de vingt ans dans l’arène, Ibou Ndiaye Niokhobaye a analysé le combat royal entre Modou Lô (Rock Énergie) et Siteu (Lansar).

« Micro central » comme on l’appelle communément, Ibou Ndiaye Niokhobaye est une figure emblématique de l’arène sénégalaise. Avec sa formule « Aythia Aythia Aythia » (Allez Allez Allez) pour inviter les lutteurs à se présenter dans l’enceinte, l’acolyte de Hyppo Ngarry à cheminé avec de grands champions tels que Pape Diop Boston avant de se consacrer exclusivement au micro lors des galas de lutte à l’arène nationale. Ce qui lui a permis d’assister aux premiers pas de la plupart des ténors actuels de l’arène Sénégalaise.

À moins de deux mois du combat royal entre Modou Lô et Siteu, Ibou Ndiaye Niokhobaye a donné son avis d’expert dans ce choc entre Kharagne Lô et le phénomène de Lansar qu’il a tenu à féliciter pour le chemin parcouru.

« Il faut féliciter Siteu car il s’est imposé dans l’arène avec son courage, sa détermination et sa technicité. Mais je dis souvent qu’il n’y a pas meilleur lutteur que Modou Lô. En plus il est fort avec les lutteurs qui sont des droitiers (Siteu est droitier). Eumeu Sène, Boy Niang et Ama Baldé sont tous des droitiers et vous avez vu comment Modou Lô a été facile face à eux. Quand il fait face à un droitier il peut facilement le mettre KO car lui c’est un gaucher. Il est aussi très fort pour esquiver les coups. Donc Siteu ne peut pas le toucher dans la bagarre car c’est un droitier contre un gaucher (…) Je connais très bien Modou Lô pour l’avoir vu plusieurs fois en Mbappat (lutte simple). Je l’ai regardé battre Less 2 et Elton devant Balla Gaye 2 lors d’un mbappat à Guédiawaye. C’est un fin technicien et il a beaucoup de force. Bombardier m’a confié qu’il avait été surpris de la force physique de Modou Lô lorsqu’il se sont affrontés… »

