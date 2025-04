C’est la dernière ligne droite pour l’équipe nationale de Beach Soccer qui est en partance pour la CAN afin de remporter le trophée pour la 8e fois. Plusieurs activités sont au programme avant de quitter le pays en direction de l’Egypte.

Après la double rencontre amicale contre la Guinée qu’elle a remporté, l’équipe nationale du Sénégal va poursuivre les préparatifs cette dernière semaine avant de rallier la ville de Hurghada où se jouera la CAN à partir du 19 octobre. Ngalla Sylla annonce un dernier match amical.

«Dans la semaine, on compte jouer un match amical avec la sélection des joueurs qui ne sont pas retenus pour la CAN. Ainsi, nous allons montrer que tous les joueurs ont leur place dans l’équipe nationale mais il faut faire des choix. Ainsi après, on fera la publication de la liste »déclare-t-il félicitant les présidents des clubs, la FSF et la presse sportive.

Éliminé au premier tour à la Coupe du Monde, les Lions comptent se racheter lors de cette CAN. En dehors des activités sportives, il est aussi prévu une campagne de sensibilisation sur le cancer et le civisme.

« Nous lançons un message aux femmes de se faire dépister durant ce mois d’Octobre Rose. C’est important. D’ailleurs, nous prévoyons d’aller dans un hôpital mercredi, il y a aussi une école à Yoff où nous voulons faire une activité de Set-Setal (nettoyage), sensibiliser sur l’importance des études aussi. On verra ce qui est possible à faire. En tout cas, nous aurons une semaine un peu chargée » a fait savoir Ngalla Sylla.

wiwsport.com