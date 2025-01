Chelsea n’a pu faire mieux qu’un match nul ce dimanche contre le concurrent direct Nottingham Forest (1-1).

C’est un petit coup d’arrêt pour Chelsea qui restait sur cinq victories de suite toutes compétitions confondues. Les hommes d’Enzo Maresca ont partagé les points avec Nott. Forest qui fait un début de championnat plutôt bon.

Chris Wood a ouvert le score avant la pause mais moins de dix minutes après le retour des vestiaires, Noni Madueke permet à Chelsea d’égaliser et d’accrocher le point du nul à domicile (1-1). Malgré ce match nul, Chelsea (14 points) et Nicolas Jackson (auteur d’un match moyen) restent dans le « Big four » dans le classement dominé par Liverpool (leader avec 18 points).

