L’Olympique Lyonnais a enchaîné un deuxième succès en Ligue 1 ce dimanche après son succès contre Nantes (2-0).

Lyon commence à s’inscrire dans une dynamique de victoires. En effet depuis que les Gones ont perdu l’olympico face à Marseille (2-3), Lyon n’a plus perdu et mieux l’équipe a gagné tous ses matchs (3 dont dont 2 en Ligue Europa)

Ce dimanche, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont battu Nantes sur des buts inscrits par Tagliafico (22e) et Pallois (CSC). Lyon fait ainsi le carton plein lors des deux derniers matchs de Ligue 1 et revient dans la course pour les places européennes.

🥳 C’est dans la poche ! Nos Gones l’emportent grâce à une belle prestation ! 👏 4ème victoire d’affilée, bravo messieurs ! 🔴🔵#OLFCN | 2-0 pic.twitter.com/OyUkX9Lv6F — Olympique Lyonnais (@OL) October 6, 2024

