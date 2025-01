Conseiller technique au Ministère des Sports, Dr Nalla Socé Fall a affirmé qu’il doit y avoir une obligation de résultats en Équipe nationale au vu des montants colossaux que l’Etat investit dans la sélection.

Après avoir donné les raisons qui ont conduit au non renouvellement du contrat d’Aliou Cissé (non atteinte des objectifs etc…), Dr Nalla Socé Fall a déclaré que l’Etat du Sénégal ne manage aucun effort afin de mettre l’équipe nationale dans des conditions optimales de performance. À la veille de la double confrontation face au Malawi, il a ainsi révélé révélé le coût astronomique de ce deux matchs.

« Le Sénégal a permis à Aliou Cissé d’entraîner l’équipe nationale alors qu’il n’avait aucune expérience. Les sénégalais l’ont ensuite accompagné malgré les débuts très difficiles. On se rappelle de l’élimination très frustrante en quarts de finale de la CAN 2017 face au Cameroun et la défaite contre l’Algérie en finale de CAN 2019 (…) Tout le monde connaissait le montant du salaire que percevait Aliou Cissé de la part de l’Etat du Sénégal qui connaît l’importance de l’équipe nationale. C’est pourquoi la logistique est tellement bien huilée pour gérer les billets d’avion, les primes et autres. Aujourd’hui, une double confrontation de l’Equipe nationale coûte 750 millions FCFA au contribuable sénégalais (…) » a fait savoir M. Socé Fall sur la Tfm.

Wiwsport.com