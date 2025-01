Sur un plateau de télévision, le conseiller technique au ministère des sports a donné les raisons du non renouvellement du contrat d’Aliou Cissé.

Si beaucoup se sont offusqués de la manière dont Aliou Cissé a été démis de ses fonctions de sélectionneur national, pour le ministère des sports, l’importance est ailleurs. Dans l’émission Jakkarlo sur la Tfm, Dr Nalla Socé Fall a expliqué les raisons qui ont poussé la ministre des sports à ne pas renouveler le contrat d’El Tactico qui avait d’ailleurs pris fin depuis le 31 août 2024.

« Le contrat d’Aliou Cissé a été renouvelé en 2019 avec à la clé une revalorisation salariale. Ce contrat qui courait jusqu’en 2024 a pris fin en août dernier et il y’avait des objectifs qui lui avait été fixé dans ledit contrat. L’un des objectifs qu’on avait fixé à Aliou Cissé c’était de gagner la Coupe d’Afrique en 2023 et de conserver donc le titre acquis en 2022. Il y’avait aussi un autre objectif qui était d’atteindre les quarts de finale (…) On a constaté qu’il n’avait pas atteint ces objectifs et quand la FSF nous a écrit pour un renouvellement du contrat de Cissé, on a jugé nécessaire de ne pas le reconduire » a-t-il affirmé.

Les sénégalais ont été patients avec lui…

Par ailleurs Dr Socé Fall a souligné que le ministère des sports était reconnaissant envers Aliou Cissé pour le travail effectué à la tête de la sélection, permettant au Sénégal d’accrocher une première étoile continentale.

«Naturellement on félicite Aliou Cissé pour tout ce qu’il a eu à faire durant neuf ans à la tête de l’équipe nationale. Comme on dit, À jamais le premier ! Même s’il faut aussi dire que le Sénégal avait misé sur lui alors qu’il n’avait aucune expérience sur un banc de touche mis à part son poste d’adjoint avec Karim Séga Diouf (Équipe nationale olympique). Et malgré des débuts difficiles, le sénégalais ont été patients avec lui et l’ont accompagné pendant neuf ans »

