En tant qu’enfant de Pau-Lacq Orthez, Xane d’Almeida va poursuivre sa carrière sur les parquets à l’âge de 41 ans. Le meneur revient dans son club d’enfance Pau Nord-Est.

Champion de France 2004, vainqueur de la Coupe de France 2007 et à 40 reprises en Euroleague avec Pau Orthez, joueur emblématique de Tarbes-Lourdes (2013-2018) et Dax-Gamarde (2019-2024), même passé par l’ennemi Limoges en tout début de carrière, Xane d’Almeida (1,80 m, 41 ans) semble prêt à passer à l’action.

Après une dernière saison avec 10,1 points de moyenne en NM2 avec le Dax Gamarde, l’international sénégalais a décidé de revenir aux sources, rejoignant l’équipe première de Pau Nord-Est, son premier club selon Bebasket. Après avoir été licencié du football à Gan, le résident parisien a assisté à un match Pau – Limoges en 1994 et a été tellement séduit qu’il a contacté l’US Pau Nord-Est. « Mon premier entraineur a été Thierry Acloque », racontait-il en 2004 dans les colonnes de Sud Ouest.

« C’est quelqu’un de très rigoureux sur l’apprentissage des fondamentaux. Il était dur, il ne me passait rien. Et j’en faisais des marchers et des reprises de dribbles à cette époque-là. » Débutant en benjamins, il avait été débauché par le centre de formation de Pau-Orthez.

