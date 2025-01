En perspective des qualifications au CHAN 2025, vingt-cinq joueurs ont été convoqués avec l’équipe nationale locale du Sénégal qui sera en regroupement à partir de ce lundi.

Le compte à rebours a démarré pour les Lions locaux, tenants du titre du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). En effet un groupe de vingt-cinq joueurs est convoqué pour un stage en régime internat du 7 au 11 octobre au centre de développement technique Jules François Bocandé de Toubab Dialaw.

Ce stage entre dans le cadre de la préparation pour les éliminatoires du CHAN 2025 qui aura lieu du Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Pour rappel les qualifications pour le tournoi vont démarrer le 25 octobre prochain et le Sénégal tentera de figurer parmi les trois meilleurs équipes de sa zone (UFOA A) pour se qualifier au CHAN et ainsi défendre son titre.

Liste des convoqués

•Marc Philipe Arona Diouf (Teungueth FC)

•Amar Fall (AS Pikine)

•Pape Abdoulaye Dieng (Linguère)

•Adama Wade (Jaraaf)

•Ousmane Wade (Douanes)

•Souabou Ngningue (AS Pikine)

•Baye Assane Ciss (Teungeuth FC)

•Joseph Layouss Samb (Teungueth FC)

•Mamadou Diatta (US Gorée)

•Pape Fara Gaye (Teungueth FC)

•Abdoul Aziz Ndiaye (Jaraaf)

•Raphaël Ndong (US Gorée)

•Cheikh Tidiane Thiam (Oslo FA)

•Matar Niang (Teungueth FC)

•Makha Ben Ahmed Ba (Jaraaf)

•Serigne Moctar Koita (Jaraaf)

•Mamadou Gning (Espoirs de Guédiawaye)

•Ibrahima Petit Seck (US Gorée)

•Papa Souleymane Dione (Jaraaf)

•Mangone Ndiaye (AS Pikine)

•Ababacar Sarr (Jaraaf)

•Souleymane Cisse (Jaraaf)

•Almamy Mathew Fall (Jaraaf)

•Ibrahima Dieng (AS Pikine)

•Ibrahima Sorry Diallo (Jaraaf)

Wiwsport.com