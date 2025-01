Les supporters connaissant désormais les prix des billets d’entrée pour assister au prochain match du Sénégal contre le Malawi.

La Fédération Sénégalaise de Football a publié le prix des billets pour le match entre le Sénégal et le Malawi (11 octobre au stade Abdoulaye Wade) comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025. Ainsi, les supporters qui assisteront au premier match post Aliou Cissé, devront débourser entre 1000 FCFA (tribune rouge) et 125.000 FCFA (Loge VIP).

Les tribunes jaunes virage et jaune centre sont fixées à 5000 et 10.000 FCFA alors que les places à l’annexe loge et à la Tribune loge VIP s’élèvent à 15.000 et 50.000 FCFA.

Les supporters pourront s’offrir leurs billets dans les différents points de vente tels que l’ancien siège de la FSF en face CICES, le stade de Demba Diop, stade Amadou Barry, stade Maniang Soumaré, stade Ngalandou Diouf, etc… La vente en ligne débutera ce dimanche alors que la vente physique s’ouvrira lundi à partir de 10 H.

La billetterie pour le match Sénégal vs Malawi, prévu le 11/10/2024 à 19h00 au Stade Abdoulaye Wade, est ouverte ! 💻 𝗩𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗻 𝗹𝗶𝗴𝗻𝗲 : Disponible à partir du 6/10/2024 sur : https://t.co/VSQAgTEQPC 📆 𝗩𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗵𝘆𝘀𝗶𝗾𝘂𝗲 : À partir du 7/10/2024 dès 10h. pic.twitter.com/5SfWjTc3l3 — FSF (@Fsfofficielle) October 5, 2024

