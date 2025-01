Le handball africain sera en fête à Laâyoune (Maroc) pour une double victoire pour le pays. Tout un signe de reconnaissance. Les Provinces du Sud sont doublement représentées. Durant deux semaines, Laâyoune deviendra la capitale du handball africain (10 au 19 octobre).

Le compte à rebours est lancé. Lors du 45e Championnat d’Afrique des Clubs Champions masculin et féminin, Laâyoune sera le théâtre. Elle se déroulera pour la 45e fois du 10 au 19 octobre 2024. Une épreuve qui rassemblera les meilleures équipes du continent. L’ASFA, championne du Sénégal en titre, représentera le Sénégal lors de cette compétition.

Le Maroc sera représenté par quatre équipes, le Raja Agadir, Mountada Derb Sultan et Wydad Smara (hommes) et US Nouasser (dames). 16 équipes sont engagées chez les hommes et 11 équipes chez les dames. Rappelons qu’Al Ahly d’Égypte et Primeiro d’Angola avaient remporté le titre l’année précédente à Brazzaville, respectivement chez les garçons et les filles.

