Absent des terrains depuis plusieurs semaines, Abdoulaye Seck a fait son retour à l’entraînement collectif avec le Maccabi Haïfa. Le défenseur sénégalais sera finalement prêt à affronter le Malawi en octobre.

Une bonne nouvelle pour le staff des Lions. Depuis la dernière trêve internationale et le match contre le Burkina Faso, Abdoulaye Seck est absent des terrains à cause d’une blessure aux ischio-jambiers. Le défenseur du Maccabi Haïfa était donc incertain pour le prochain rassemblement des Lions mais il devrait finalement être à disposition.

En effet, le joueur du Maccabi Haïfa a repris l’entraînement collectif en club ce jeudi 4 octobre. Il pourrait ainsi figurer dans le groupe de Barak Bakhar pour la réception de Bnei Sakhnin ce samedi, et son nom devrait également figurer dans la liste des joueurs convoqués pour défier le Malawi le 11 et 15 octobre prochains en éliminatoires pour la CAN 2025.

