Malgré le septième but de son attaquant sénégalais, Grenoble de Pape Meissa Ba, Arial Mendy et Mamadou Diarra s’est fait surprendre sur la pelouse de Rodez ce vendredi (2-1).

Sur une bonne dynamique après son succès probant face à Clermont la semaine dernière (3-0), Grenoble se déplaçait ce vendredi à Rodez, dernier de Ligue 2, lors de la 8e journée. En cas de succès, les hommes d’Oswald Tanchot pouvaient passer en tête du classement avant la trêve internationale. Mais ils se sont inclinés une deuxième fois consécutive à l’extérieur (2-1).

Après une première période maîtrisée et matérialisée par l’ouverture du score de Pape Meïssa Ba, auteur de son septième but de la saison en Ligue 2 sur une passe décisive d’Arial Mendy, les Grenoblois ont complétement perdu dans le second acte après l’égalisation ruthénoise, avant de prendre un deuxième but en fin de match. Cette défaite relègue le GF38 à la cinquième place.

Fin du match (2️⃣-1️⃣) Défaite à Rodez. Place désormais à la trêve internationale. ➡️ #RAFGF38 pic.twitter.com/sn8GGvPOty — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) October 4, 2024

