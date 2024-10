C’est officiel, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) annonce la fin de la collaboration entre elle et Aliou Cissé. Un staff intérimaire va conduire les Lions pour la fenêtre d’octobre.

Aliou Cissé n’est plus le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal. Son contrat expiré ne sera pas renouvelé. Comme annoncé par Sud Quotidien ce matin, la FSF confirme et donne détails sur les raisons de cette décision inopinée du ministère des sports.

« La Fédération Sénégalaise de Football informe l’opinion publique qu’elle a reçu ce lundi 30 septembre 2024 une lettre confidentielle de Madame la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Madame Khady Diéne GAYE portant non approbation de l’avenant de renouvellement pour une année du contrat de l’entraineur de l’équipe nationale A, Aliou CISSE pour les motifs suivants: la non atteinte des objectifs assignés dans le cadre de l’avenant du 07 novembre 2022 arrivé à terme le 31 aout 2024 (victoire à la CAN 2023 et qualification en quart de finale à la coupe du monde 2022), la régression de notre équipe nationale au classement FIFA et le risque de désaffection entre notre sélection nationale et les sénégalais en général. L’autorité a déduit comme conséquence le sa décision que Monsieur CISSE n’était plus couvert par un contrat dûment approuvé par l’État du Sénégal et ne pouvait plus diriger la sélection nationale à compter de cet instant. Madame le Ministre a in fine invité la FSF à prendre les dispositions utiles pour assurer la participation du Sénégal à la phase de qualification à la CAN 2025 » peut-on lire dans le communiqué de la FSF ce mercredi 2 juillet.

Cette décision du ministère des sports d’arrêter la collaboration avec Aliou Cissé est acté par la FSF. L’instance annonce la mise en place d’un staff intérimaire « pour la continuité de la participation de l’équipe à la phase de qualification à la « CAN 2025″, compte tenu du caractère urgent de la situation ». Elle annule aussi la conférence de presse pour la double confrontation face au Malawi. La publication de la liste se fera en ligne.

🚨 OFFICIEL ! Aliou Cissé n'est plus entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal 🇸🇳#wiwsport pic.twitter.com/PLoInKC8k8 — wiwsport (@wiwsport) October 2, 2024

